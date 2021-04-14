Путин наградил орденами Мужества пожарных, участвовавших в тушении "Невской мануфактуры"

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Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, которые участвовали в ликвидации крупного пожара в здании "Невской мануфактуры". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Награды присвоены прапорщику внутренней службы Илье Белецкому, лейтенанту внутренней службы Антону Соколову, прапорщику внутренней службы Борису Старковскому и лейтенанту внутренней службы Константину Старцеву.

Как уточнили в пресс-службе, Белецкий и Старцев награждены посмертно.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Сообщалось, что во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.