Путин наградил орденами Мужества пожарных, участвовавших в тушении "Невской мануфактуры"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, которые участвовали в ликвидации крупного пожара в здании "Невской мануфактуры". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Награды присвоены прапорщику внутренней службы Илье Белецкому, лейтенанту внутренней службы Антону Соколову, прапорщику внутренней службы Борису Старковскому и лейтенанту внутренней службы Константину Старцеву.
Как уточнили в пресс-службе, Белецкий и Старцев награждены посмертно.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.
Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Сообщалось, что во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.
По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.
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