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Сгоревшее здание "Невской мануфактуры" сняли с коптера. Комплекс сгорел почти полностью.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Произошло обрушение кровли и некоторых межэтажных перекрытий. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен максимальный уровень опасности.

Во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По факту пожара Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела. Первое из них инициировали по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Второе возбудили по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека").