Дело о пожаре в "Невской мануфактуре" передано в центральный аппарат СК

Фото: МЧС России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается на сайте СК.

"Уголовное дело о пожаре, возбужденное по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), для дальнейшего всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК", – говорится в сообщении.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров, произошли обрушения. Кроме того, огонь перекинулся на близлежащее здание.

В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали.

В качестве предварительной причины пожара в экстренных службах назвали короткое замыкание. Подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются.