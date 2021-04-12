Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на "Невской мануфактуре"

15:05
В Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура"
Один человек погиб, еще двое пострадали при тушении пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"В ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали и госпитализированы. Один погиб", – говорится в сообщении.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания в данный момент составляет 4 тысячи квадратных метров, ему присвоен максимальный уровень опасности.
В МЧС уточнили, что тушению пожара мешает сильный ветер. Кроме того, огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. Пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения.
По факту пожара прокуратура Невского района организовала проверку. Также проверку инициировал СК, на место ЧП выехало руководство главка.
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