В здании "Невской мануфактуры" в Петербурге произошло обрушение кровли

В горящем здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге обрушилась кровля. Об этом сообщили в пресс-службе
регионального управления МЧС.
"В здании происходит горение четырех этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий", – говорится в сообщении.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, при тушении возгорания погиб пожарный. Собеседник информагентства уточнил, что ранее с ним была утрачена связь.
На месте происшествия увеличена группировка пожарных – до 300 человек и 69 единиц техники.
Фабрика "Невская мануфактура" загорелась в Санкт-Петербурге в понедельник днем. Пожару присвоили третий ранг опасности из-за угрозы распространения огня.