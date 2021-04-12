В здании "Невской мануфактуры" в Петербурге произошло обрушение кровли

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В горящем здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге обрушилась кровля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В здании происходит горение четырех этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий", – говорится в сообщении.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, при тушении возгорания погиб пожарный. Собеседник информагентства уточнил, что ранее с ним была утрачена связь.

На месте происшествия увеличена группировка пожарных – до 300 человек и 69 единиц техники.

Фабрика "Невская мануфактура" загорелась в Санкт-Петербурге в понедельник днем. Пожару присвоили третий ранг опасности из-за угрозы распространения огня.