Площадь пожара на "Невской мануфактуре" возросла до 4 тыс квадратных метров

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Площадь пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге возросла с 1,5 тысячи до 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности. В здании произошло обрушение кровли. Оттуда эвакуировали 40 человек, из них два человека доставлены в больницу.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате пожара пострадали три человека.

"При возгорании пострадали трое пожарных, один из них – командир отделения 64-й пожарно-спасательной части – погиб", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, тушению пожара мешает сильный ветер. Кроме того, огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. Пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения. Специалисты устанавливают спецоборудование для забора воды из Невы.

По факту пожара прокуратура Невского района организовала проверку.

"В ходе надзорных мероприятий будут выясняться причины пожара, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал прокурор района Виктор Винецкий.

Пожар вспыхнул в здании мануфактуры в понедельник днем.