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Происшествия

15:41

Площадь пожара в здании "Невской мануфактуры" выросла до 10 тыс "квадратов"

происшествия пожар регионы

В здании "Невской мануфактуры" в Петербурге обрушилась кровля

Площадь пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге увеличилась с 4 тысяч до 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Там отметили, что площадь обрушения кровли и перекрытий составила 1,5 тысячи "квадратов". Движение на Октябрьской набережной перекрыли.

Кроме того, на место происшествия вызвали передвижную лабораторию для анализа воздуха.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Ему присвоили максимальный уровень опасности.

В МЧС уточнили, что тушению пожара мешает сильный ветер. Кроме того, огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. Пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения.

В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали.

По факту произошедшего прокуратура Невского района организовала проверку. Также проверку инициировал СК, на место ЧП выехало руководство главка.

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