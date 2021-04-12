Кровля "Невской мануфактуры" обрушилась на площади 10 тыс "квадратов"

16:47
Фото: МЧС России
Кровля здания "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге обрушилась на площади 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания возросла до 10 тысяч квадратных метров, сообщалось о частичном обрушении деревянных перекрытий.
По данным МЧС, тушению огня мешает сильный ветер.
В результате происшествия погиб один пожарный, еще двое пострадали при ликвидации огня. Они госпитализированы.
По факту пожара на "Невской мануфактуре" начал проверку Следственный комитет. На место выехало руководство регионального главка. Сотрудники СК осмотрят место происшествия и проведут мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Также следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Площадь пожара в здании "Невской мануфактуры" выросла до 10 тыс квадратных метров
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