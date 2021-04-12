В Санкт-Петербурге при пожаре на "Невской мануфактуре" пострадали два человека

14:32
Фото: телеграм-канал "Подъем"
При пожаре в здании фабрики "Невская мануфактура" пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости.
"Из здания эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы", – отметили в пресс-службе МЧС России.
Сейчас площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен пятый ранг сложности. К ликвидации огня привлечены 26 единиц техники и 112 человек личного состава.
Как отметили в пресс-службе, к тушению пожара привлекут еще и вертолет Ка-32. Сейчас он уже готов к вылету.
Ранее в Санкт-Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура". По предварительной информации, в производственном здании размерами 35 на 50 метров произошло горение на 4–5-м этажах.
Тушению пожара мешают сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.
В Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура"
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