Женщина и два младенца пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина и двое маленьких детей пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Поляны, дом 7. На данный момент пострадавшие госпитализированы, они находятся в сознании.

Стало известно, что в квартире горели личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В настоящее время открытое горение сбито.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на мебельном складе в подмосковной Электростали. Уточняется, что загорелось здание по адресу Промышленный проезд, дом 11, корпус 8.