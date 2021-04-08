Открытое горение ликвидировали на складе в Люберцах

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Люберцах. Об этом говорится на сайте МЧС по Московской области.

Инцидент произошел на улице Проектируемый проезд №4296, дом 8. Загорелось здание, где хранилась бытовая химия и спортинвентарь, а также осуществляется разлив шампуня.

Площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 137 человек и 45 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.