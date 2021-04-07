Пожар на складе в Люберцах локализован на площади 6 тыс "квадратов"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе бытовой химии в подмосковных Люберцах на площади 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС.

"21:15 – локализация на 6 тысячах квадратных метров", – рассказал представитель ведомства.

Информации о пострадавших в результате происшествия нет.

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что в результате пожара пока не отмечено повышенного уровня загрязняющих веществ в воздухе.

"По данным ближайших к пожару автоматических станций контроля загрязнения атмосферы "Жулебино" и "Кожухово", расположенных с подветренной стороны от пожара, роста концентраций загрязняющих веществ в воздухе не отмечается. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Там отметили, что для оперативного контроля экологической обстановки к месту пожара была направлена передвижная экологическая лаборатория ГПБУ "Мосэкомониторинг". По данным департамента, в настоящее время метеорологические условия способствуют быстрому рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Пожар на складе бытовой химии и спортивного инвентаря в Люберцах произошел вечером среды, 7 апреля. К тушению привлекли свыше 80 человек и 20 единиц техники.

Позднее в МЧС сообщили об увеличении площади пожара до 6 тысяч квадратных метров. Кроме того, появилась угроза обрушения конструкций.