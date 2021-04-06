Здание бывшего льняного комбината загорелось в Вологодской области

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Пожар произошел в здании бывшего льняного комбината в Вологодской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что площадь возгорания в деревне Красавино составила 2 тысячи квадратных метров. На данный момент здание не используется, его общая площадь – 6,4 тысячи "квадратов".

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара, который произошел в помещении ангарного типа в Кинеле Самарской области. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачи оказали ему необходимую помощь.