Один человек пострадал в результате пожара в ангарах в Самарской области

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Один человек пострадал в результате пожара, который произошел в помещении ангарного типа в Кинеле Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Уточняется, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачи оказывают ему необходимую помощь.

"Для замеров концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе привлечена химико-радиометрическая лаборатория", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в городском округе Кинель Самарской области произошел пожар в здании ангарного типа, где находится производство резинотехнических изделий. Площадь возгорания увеличилась с 200 до 1,2 тысячи квадратных метров. Сейчас пожар локализован.