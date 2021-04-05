Ангары с резиной загорелись в Самарской области

В городском округе Кинель Самарской области произошел пожар в здании ангарного типа, где находится производство резинотехнических изделий. Площадь возгорания увеличилась с 200 до 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В настоящее время площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Существует угроза распространения. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту происшествия направлены два пожарных поезда.

Ранее в Подмосковье загорелся частный дом. Известно, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 4 апреля в 21:51. Огонь охватил частный дом в деревне Мисцево в Орехово-Зуевском городском округе.