Пожар в бытовках на северо-западе Москвы потушили

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар, охвативший бытовки на северо-западе Москвы, потушили. Об этом заявил источник в экстренных службах столицы.

"В данный момент он (пожар. – Прим. ред.) потушен", – сообщил источник в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

О возгорании на улице Нижние Мневники стало известно утром в воскресенье, 4 апреля. На месте происшествия случилось возгорание десяти бытовок.

Накануне несколько автомобилей загорелись в Борисовском проезде на юге столицы. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров.