Несколько автомобилей загорелись на юге Москвы

Несколько автомобилей загорелись в Борисовском проезде на юге столицы. Об этом сообщает телеграм-канал "Москва 24"

На видео, которым поделились очевидцы, можно заметить открытый огонь в машинах. Над районом поднимается густой дым.

Как уточняет ТАСС, пожар произошел в районе дома 26 в Борисовском проезде. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

На данный момент огонь ликвидирован, никто не пострадал. Подробности инцидента уточняются.

Накануне произошло возгорание в офисном здании на Садовом кольце. На выезд оперативно отправилась бригада МЧС, которая ликвидировала огонь. На время тушения пожара в районе места происшествия было ограничено движение.