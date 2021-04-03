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Москва 24

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Происшествия

18:27 (обновлено 03.04.2021 18:45)

Несколько автомобилей загорелись на юге Москвы

происшествия пожар

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько автомобилей загорелись в Борисовском проезде на юге столицы. Об этом сообщает телеграм-канал "Москва 24".

На видео, которым поделились очевидцы, можно заметить открытый огонь в машинах. Над районом поднимается густой дым.

Как уточняет ТАСС, пожар произошел в районе дома 26 в Борисовском проезде. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

На данный момент огонь ликвидирован, никто не пострадал. Подробности инцидента уточняются.

Накануне произошло возгорание в офисном здании на Садовом кольце. На выезд оперативно отправилась бригада МЧС, которая ликвидировала огонь. На время тушения пожара в районе места происшествия было ограничено движение.

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