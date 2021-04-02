Офисное здание загорелось на Садовом кольце в Москве

Возгорание произошло в здании на внешней стороне Садового кольца в районе метро "Парк культуры". Об этом сообщает РИА Новости

Отмечается, что над домом поднимается густой черный дым. Он валит из окон помещения, где располагается ресторан быстрого питания.

В МЧС подтвердили выезд на вызов по адресу Зубовский бульвар, дом 15, строение 1. В настоящее время возгорание локализовано.

Ранее стало известно о пожаре в кардиохирургическом центре в Благовещенске. Из здания эвакуировали 120 человек, при этом на первом этаже здания проводили операцию. В помещении остались один пациент и восемь человек медицинской бригады.