Открытое горение ликвидировали на производстве детских площадок в Бронницах

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение на производстве детских площадок в подмосковных Бронницах. Об этом сообщает ТАСС.

"В 16:46 по московскому времени ликвидировано открытое горение. К тушению пожара были привлечены 69 человек и 20 единиц техники", – уточнили в пресс-службе МЧС.

Завод по производству детских площадок загорелся в подмосковных Бронницах днем 1 апреля. Изначально сообщалось, что огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

В конце марта крупное возгорание произошло на северо-востоке Москвы. Там сгорели порядка 25 грузовиков.

