Завод загорелся в Подмосковье на 1,5 тыс "квадратах"

Фото: МЧС России

В подмосковных Бронницах на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелось предприятие по производству детских площадок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в здании по производству детских площадок в Комсомольском переулке", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что спасатели потушили фасад жилой высотки в районе Аэропорт на севере столицы. Там вспыхнул утеплитель, площадь пожара составила 70 квадратных метров.