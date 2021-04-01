Видео: Москва 24

В распоряжении Москвы 24 появилось видео с места пожара на заводе в Подмосковье. На кадрах видно охваченное огнем здание, над которым поднимается густой черный дым.

Известно, что пожар произошел на заводе по производству детских площадок в подмосковных Бронницах. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

В настоящее время возгорание локализовано, информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в районе Складочной улицы в Москве. На кадрах был виден дым около жилых домов.