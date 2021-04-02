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Москва 24

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Происшествия

07:19

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Зеленограде

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в Зеленограде. Об этом сообщается на официальном сайте главка МЧС по столице.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в пятницу, 2 апреля, в 3:06. Огонь охватил квартиру на 9-м этаже 14-этажного дома.

В процессе тушения из соседних квартир пожарным удалось спасти четырех человек.

"В горящей квартире, к сожалению, был обнаружен погибший", – дополнили в МЧС.

По данным ведомства, в квартире произошло возгорание личных вещей на площади 5 квадратных метров. В 3:33 пожар был потушен.

Ранее квартира загорелась на севере столицы по адресу 3-й Михалковский переулок, дом 17. В результате пожара также погиб один человек.

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