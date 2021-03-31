Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Квартира загорелась на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Инцидент произошел в 15:35 в квартире на втором этаже по адресу 3-й Михалковский переулок, дом 17. В результате пожара погиб один человек.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения с вышерасположенных этажей спасены 20 человек, включая двух детей. Одного осматривают медики. К сожалению, один человек погиб", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожар ликвидировали в 16:00. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что спасатели потушили фасад жилой высотки в районе Аэропорт на севере столицы. Там вспыхнул утеплитель, площадь пожара составила 70 квадратных метров.