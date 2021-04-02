Движение перекрыли на Зубовском бульваре из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение перекрыли на Зубовском бульваре из-за возгорания в офисном здании. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что пожар произошел по адресу Зубовский бульвар, дом 17, строение 1. В настоящее время нет движения по правому и среднему ряду в сторону улицы Крымский Вал.

В связи с этим горожан призвали быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что офисное здание загорелось на Садовом кольце в Москве. Возгорание произошло в здании в районе метро "Парк культуры".

В пресс-службе ГУ МЧС по столице рассказали, что в настоящее время пожар потушен. Площадь горения составила 15 квадратных метров.