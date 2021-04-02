Пожар на Зубовском бульваре в центре Москвы потушен

Фото: Москва 24

Пожар, разгоревшийся в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе столичного главка МЧС, пострадавших нет.

"В 16.11 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", – рассказали там.

Ранее возгорание произошло в здании на внешней стороне Садового кольца в районе метро "Парк культуры".

Отмечается, что над домом поднимался густой черный дым. Он валил из окон помещения, где располагается ресторан быстрого питания.