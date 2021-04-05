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Происшествия

01:41

Два человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье

происшествия пожар

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Частный дом загорелся в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.

Известно, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 4 апреля в 21:51. Огонь охватил частный дом в деревне Мисцево в Орехово-Зуевском городском округе.

В 22:32 пожар был локализован на площади 28 квадратных метров.

"В 00:50 (5 апреля. – Прим. ред.) – ликвидация последствий пожара", – заявили в пресс-службе МЧС.

Как передает Агентство "Москва", пожар унес жизни двух человек.

Ранее пожар охватил порядка десяти бытовок на северо-западе Москвы. В результате случившегося никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен.

13 бытовок сгорели на северо-западе Москвы

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