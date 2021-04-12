В СК возбудили уголовное дело по факту пожара на "Невской мануфактуре"

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту пожара на "Невской мануфактуре". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета дал поручение руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания в данный момент составляет 10 тысяч квадратных метров, ему присвоен максимальный уровень опасности.

В МЧС уточнили, что тушению пожара мешает сильный ветер. Кроме того, огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. Пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших.

По факту пожара прокуратура Невского района организовала проверку. Также проверку инициировал СК, на место ЧП выехало руководство главка.