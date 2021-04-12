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Происшествия

15:48

СК начал проверку по факту пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге

происшествия пожар регионы

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Следственный комитет начал проверку по факту пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге.

На место выехало руководство регионального главка. Сотрудники СК осмотрят место происшествия и проведут мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Горят четыре этажа фабрики, площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Произошло частичное обрушение перекрытий и кровли. Отмечается, что пожарные работают на безопасном расстоянии. Тушению огня мешает сильный ветер. Кроме того, огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям.

В результате происшествия погиб один пожарный, еще двое пострадали при ликвидации огня. Они госпитализированы.

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