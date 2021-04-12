Причиной пожара на "Невской мануфактуре" могло стать замыкание в электрощитовой

18:07 (обновлено 12.04.2021 18:38)
На "Невской мануфактуре" в результате пожара обрушилась кровля
Причиной крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге могло стать короткое замыкание в электрощитовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Рассматривается версия короткого замыкания. По первоначальным данным, возгорание возникло именно в электрощитовой", – рассказал представитель экстренных служб.
Он добавил, что, когда работники побежали за огнетушителем, здание уже охватил огонь. Он быстро распространился из-за того, что перекрытия были деревянными.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания в данный момент составляет 10 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен максимальный уровень опасности.
В МЧС уточнили, что тушению пожара мешает сильный ветер. Кроме того, огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. Пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения.
В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали. По факту произошедшего прокуратура Невского района организовала проверку. Также проверку инициировал СК, на место ЧП выехало руководство главка.
К тушению "Невской мануфактуры" привлечены военные.
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