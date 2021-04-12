Причиной пожара на "Невской мануфактуре" могло стать замыкание в электрощитовой

На "Невской мануфактуре" в результате пожара обрушилась кровля

Причиной крупного пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге могло стать короткое замыкание в электрощитовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Рассматривается версия короткого замыкания. По первоначальным данным, возгорание возникло именно в электрощитовой", – рассказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что, когда работники побежали за огнетушителем, здание уже охватил огонь. Он быстро распространился из-за того, что перекрытия были деревянными.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания в данный момент составляет 10 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен максимальный уровень опасности.

В МЧС уточнили, что тушению пожара мешает сильный ветер. Кроме того, огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. Пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения.

В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали. По факту произошедшего прокуратура Невского района организовала проверку. Также проверку инициировал СК, на место ЧП выехало руководство главка.

К тушению "Невской мануфактуры" привлечены военные.

