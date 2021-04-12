Огонь перекинулся с "Невской мануфактуры" на соседнее здание

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Кровля здания, расположенного по соседству с объятой пожаром фабрикой "Невская мануфактура", загорелась на площади 50 квадратных метров, оттуда эвакуированы 50 человек. Об этом РИА Новости рассказали в городском управлении МЧС.

Спасатели назвали причиной распространения огня ветер. С основного места пожара к загоревшемуся зданию перебросили 11 единиц техники.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания в данный момент составляет 10 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен максимальный уровень опасности.

В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали.

По факту произошедшего прокуратура Невского района организовала проверку. Также проверку инициировал СК, на место ЧП выехало руководство главка. К тушению "Невской мануфактуры" привлечены военные.

В качестве предварительной причины пожара в экстренных службах назвали короткое замыкание.