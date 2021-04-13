Фото: Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу

Один пожарный погиб и трое пострадали при тушении возгорания в "Невской мануфактуре". Об этом информирует городской главк МЧС.

Уточняется, что ранг пожара был понижен.

"В 23:27 ранг пожара был понижен до номера 3", – подтвердили в ведомстве.

Как передает РИА Новости, в данный момент продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. В ликвидации возгорания участвуют 347 человек и 69 единиц техники.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен максимальный уровень опасности.

Уголовное дело по факту возгорания было передано в центральный аппарат Следственного комитета. В качестве предварительной причины пожара в экстренных службах назвали короткое замыкание.

По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров.