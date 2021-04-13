01:54
Фото: Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу
Один пожарный погиб и трое пострадали при тушении возгорания в "Невской мануфактуре". Об этом информирует городской главк МЧС.
Уточняется, что ранг пожара был понижен.
"В 23:27 ранг пожара был понижен до номера 3", – подтвердили в ведомстве.
Как передает РИА Новости, в данный момент продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. В ликвидации возгорания участвуют 347 человек и 69 единиц техники.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен максимальный уровень опасности.
Уголовное дело по факту возгорания было передано в центральный аппарат Следственного комитета. В качестве предварительной причины пожара в экстренных службах назвали короткое замыкание.
По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров.
На "Невской мануфактуре" обнаружили нарушения пожарной безопасности
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: