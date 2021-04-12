На месте пожара в "Невской мануфактуре" обнаружили тело погибшего

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Спасатели нашли обгоревшее тело на месте пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в главке МЧС по городу.

"На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что личность погибшего предстоит установить.

В Минздраве уточнили, что всего в результате пожара погиб один человек, пятеро пострадали.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен максимальный уровень опасности.

По факту произошедшего прокуратура Невского района организовала проверку. Также проверку инициировал СК, на место ЧП выехало руководство главка. К тушению "Невской мануфактуры" привлечены военные.

В качестве предварительной причины пожара в экстренных службах назвали короткое замыкание.