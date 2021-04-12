Пожар в "Невской мануфактуре" локализован на 10 тыс "квадратов"

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Пожар в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В 22:22 объявлена локализация пожара на площади 10 000 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

На "Невской мануфактуре" обнаружили нарушения пожарной безопасности



Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров, произошли обрушения. Пожару присвоен максимальный уровень опасности.

К тушению "Невской мануфактуры" привлечены военные.

Уголовное дело о пожаре в здании передано в центральный аппарат Следственного комитета. В качестве предварительной причины пожара в экстренных службах назвали короткое замыкание.