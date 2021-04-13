СК возбудил новое уголовное дело по факту пожара на "Невской мануфактуре"

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Следственный комитет (СК) РФ возбудил еще одно уголовное дело после пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека") по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара АО "Невская мануфактура", – указано в заявлении СК.

В ходе расследования были задержаны генеральный директор "Невской мануфактуры" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. На данный момент мера пресечения для них не выбрана, обвинение также не предъявлено.

По версии следствия, подозреваемые знали, что в ходе проверок 2020 – 2021 годов на территории предприятия были выявлены нарушения противопожарной безопасности, однако подозреваемые не приступили к исправлению проблем.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту пожара по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Дело позже передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. На данный момент, по информации МЧС России, сохраняется горение на площади 500 квадратных метров.

"Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.

В ходе тушения возгорания погиб один пожарный, еще три спасателя пострадали и были госпитализированы.

