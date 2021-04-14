Более 20 домов сгорели в Тамбовской области

16:55
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В Тамбовской области сгорели более 20 домов, в том числе четыре жилых здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
В ведомстве получили информацию о пожаре в Сосновском районе около 15:00 по московскому времени.
"Сгорели четыре жилых дома, четыре дачи и 13 нежилых домов. Погибших и пострадавших нет", – заявил представитель управления.
По данным источника ТАСС в главке, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время МЧС наращивает группировку сил и средств для тушения возгорания.
В районной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что ситуацию с пожаром в селе осложняет сильный ветер. Кроме того, к нему примыкает лес, на который может перекинуться огонь.
Ранее сообщалось, что лесные пожары начались в Подмосковье. Только за прошедшие выходные пожарные ликвидировали два возгорания. Причиной стало неосторожное обращение огнем и поджоги прошлогодней травы.
В 47 регионах России начался пожароопасный сезон
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