Четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области

Пожар произошел в частном доме Свердловской области. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС.

Известно, что пожар охватил дом в деревне Бызово на Рябиновой улице. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

По данным МЧС, жертвами возгорания стали четыре ребенка. Их тела были обнаружены во время проливки и разборки сгоревших конструкций.

"По информации соседей, еще один ребенок может находится под завалами", – заявили в пресс-службе.

В данный момент поиск ребенка продолжается. В тушении пожара участвуют 4 человека и 2 единицы техники.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на западе столицы. В результате случившегося пострадали взрослый и ребенок.