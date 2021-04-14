Суд арестовал гендиректора сгоревшей "Невской мануфактуры"

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Суд арестовал гендиректора сгоревшей в Санкт-Петербурге "Невской мануфактуры" Максима Макеева. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд считает, что ходатайство следствия (о заключении под стражу. – Прим. ред.) обоснованно. <...> Суд считает необходимым избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", – заявила судья, уточнив, что Макеев арестован на два месяца.

Об аресте Макеева и его заместителя Алексея Михневича ходатайствовал Следственный комитет. Руководителей "Невской мануфактуры" подозревают в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека").

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.