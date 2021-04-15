Прокуратура начала проверку после гибели детей при пожаре на Урале

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Прокуратура Пригородного района проводит проверку после гибели пяти детей при пожаре в частном доме в селе Бызово Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного надзорного ведомства.

"Будут устанавливаться причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет установлено, был ли оборудован дом пожарными извещателями", – говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщил, что причиной возгорания могли стать ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности. По его словам, полицейские совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей.

Горелых также уточнил, что возгорание произошло в доме 1957-го года постройки с печным отоплением. Помещение было приобретено на средства материнского капитала.

Пожар охватил дом в деревне Бызово на Рябиновой улице. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. В пожаре погибли пять детей, двое взрослых и двое детей в возрасте 3-х лет и 1-го года были госпитализированы.

