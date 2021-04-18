Три человека пострадали при пожаре на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По имеющимся данным, возгорание случилось по адресу улица Петрозаводская, дом 28.
"В результате пожара пострадали три человека", – рассказал источник.
О состоянии пострадавших не сообщается. Решается вопрос об их госпитализации.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте происшествия находятся пожарные расчеты.
Ранее пожар случился в доме номер 8 по улице Академика Легостаева. Позднее возгорание удалось локализовать на пощади 1 тысяча квадратных метров.
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