Три человека пострадали при пожаре на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По имеющимся данным, возгорание случилось по адресу улица Петрозаводская, дом 28.

"В результате пожара пострадали три человека", – рассказал источник.

О состоянии пострадавших не сообщается. Решается вопрос об их госпитализации.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте происшествия находятся пожарные расчеты.

Ранее пожар случился в доме номер 8 по улице Академика Легостаева. Позднее возгорание удалось локализовать на пощади 1 тысяча квадратных метров.