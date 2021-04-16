Склад загорелся в Королеве

Фото: Главное управление МЧС по Московской области

Огонь охватил склад в подмосковном городе Королев. Об этом сообщает сайт регионального главка МЧС.

Известно, что возгорание случилось в доме номер 8 по улице Академика Легостаева. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 21:14.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдается сильное задымление складского помещения размером 50х50 метров", – рассказали в МЧС.

В тушении пожара задействованы 64 человека и 18 единиц техники.

Как передает ТАСС, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров.

Ранее пожар произошел в складском здании на юго-востоке Москвы. Огонь возник по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24.

Причиной возгорания стало воспламенение электрических кабелей. Как рассказал источник в экстренных службах, пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.

В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли здания. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров.

Позднее пожар был полностью ликвидирован.