Пожар на складе на юго-востоке Москвы потушили

Фото: Главное управление МЧС по Москве

Пожар на складе на юго-востоке Москвы полностью потушен. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по городу.

Известно, что ликвидация возгорания произошла в 4:17.

"Пожар полностью ликвидирован", – подтвердили в МЧС.

Пожар в складском здании произошел вечером в четверг, 15 апреля. Огонь возник по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24.

Причиной возгорания стало воспламенение электрических кабелей. Как рассказал источник в экстренных службах, пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.

В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли здания. Площадь пожара составила около 700 квадратных метров.