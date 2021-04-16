Частичное обрушение кровли произошло на загоревшемся складе на юго-востоке Москвы

Фото: Главное управление МЧС по Москве
На загоревшемся складе на юго-востоке Москвы произошло частичное обрушение кровли. Об этом информирует сайт столичного главка МЧС.
По данным ведомства, пожар происходит в 3-этажном складском здании. В данный момент огонь принял открытую форму горения.
"Площадь загорания составляет около 700 квадратных метров", – добавили в пресс-службе ведомства.
Как заявили МЧС в администрации склада, людей в здании на момент возгорания не было.
Пожар в складском здании произошел вечером в четверг, 15 апреля. Огонь возник по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24.
Причиной возгорания стало воспламенение электрических кабелей. Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, пожару был присвоен второй из пяти номер сложности.