Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы

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В складе на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке столицы произошел пожар из-за воспламенения электрических кабелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Шарикоподшипниковской улице, дом 13, строение 24 в складском здании происходит загорание электрических кабелей на 1-м и 2-м ярусах. Площадь уточняется", – заявил источник.

По его словам, в здании наблюдается сильное задымление. Данных о пострадавших нет.

Ранее в здании на Южнопортовой улице в Москве начался пожар. В ходе тушения огня сотрудники экстренных служб спасли одного человека. По предварительным данным, пострадавших нет.