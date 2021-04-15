Прокуратура начала проверку после пожара в здании на юго-востоке Москвы

18:21
Фото: Москва 24
Столичная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в нежилом здании на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Москвы поручила прокуратуре Юго-Восточного административного округа проведение проверки по факту пожара, произошедшего в районе Печатники города Москвы", – говорится в сообщении.
В столичном МЧС заявили, что к 18:12 удалось полностью справиться с возгоранием.
Ранее в СМИ появилась информация, что в здании находится одно из подразделений Пенсионного фонда России, однако в ПФР эти сообщения опровергли.
"Срок аренды помещения, расположенного по данному адресу, истек в январе 2021 года. В настоящее время подразделения Пенсионного фонда там нет", – отметили в пресс-службе фонда.
Пожар в здании на Южнопортовой улице начался вечером 15 апреля. В ходе тушения огня сотрудники экстренных служб спасли одного человека. По предварительным данным, пострадавших нет.
На юго-востоке Москвы частично обрушилось горящее здание
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