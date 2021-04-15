Пожар произошел на территории бизнес-квартала в Печатниках

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В административном здании на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы произошел пожар, на месте работают спасатели, сообщили в МЧС.

"Загорание происходит на крыше административного здания. Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. В ходе работ по ликвидации данного пожара был спасен один человек", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в деревне Бызово под Нижним Тагилом. Площадь возгорания в жилом доме составляла 100 квадратных метров. В пожаре погибли пять детей, двое взрослых и двое детей были госпитализированы.