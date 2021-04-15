На "Невской мануфактуре" ликвидировали очаги возгорания

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На месте крупного пожара в здании "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге удалось ликвидировать все очаги возгорания. Специалисты продолжают поливку сгоревших конструкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Очаги тления под завалами ликвидированы, спасатели продолжают проливку завалов и стен здания", – говорится в сообщении.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.