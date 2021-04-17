Пожар на складе в Королеве локализовали

Фото: Главное управление МЧС по Московской области

Пожар на складе в городе Королев удалось локализовать. Об этом информирует официальный сайт областного главка МЧС.

Уточняется, что локализация произошла в 00:20 по московскому времени.

"Пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров", – заявили в МЧС.

В ведомстве отметили, что был организован штаб тушения пожара. Кроме того, развернуто 3 участка тушения возгорания.

Пожар случился в доме номер 8 по улице Академика Легостаева. Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 21:14.

В тушении участвуют 90 человек и 31 единица техники.