Пожар на складе в Королеве локализовали

Фото: Главное управление МЧС по Московской области
Пожар на складе в городе Королев удалось локализовать. Об этом информирует официальный сайт областного главка МЧС.
Уточняется, что локализация произошла в 00:20 по московскому времени.
"Пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров", – заявили в МЧС.
В ведомстве отметили, что был организован штаб тушения пожара. Кроме того, развернуто 3 участка тушения возгорания.
Пожар случился в доме номер 8 по улице Академика Легостаева. Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 21:14.
В тушении участвуют 90 человек и 31 единица техники.