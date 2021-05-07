СК возбудил дело после пожара в сварочном цехе в Мытищах

Фото: Антон Великжанин Москва 24

После пожара в частном автосервисе в подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Отмечается, что дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах увеличилось до пяти.

Двухэтажное здание на 3-й Новой улице загорелось в пятницу вечером. Возгорание произошло в сварочном цехе на первом этаже.

Известно, что внутри цеха находятся кислородные баллоны, четыре из которых были эвакуированы. В 20:18 пожар локализовали на площади 225 квадратных метров.