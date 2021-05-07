Число погибших при пожаре в сварочном цехе в Мытищах выросло до пяти

Фото: Антон Великжанин Москва 24

Количество погибших в результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах увеличилось до пяти. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Обнаружено тело пятого погибшего. Еще один человек пострадал", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали открытое горение в сварочном цехе в Мытищах.

Двухэтажное здание на 3-й Новой улице загорелось в пятницу вечером. Возгорание произошло в сварочном цехе на первом этаже.

Известно, что внутри цеха находятся кислородные баллоны, четыре из которых были эвакуированы. В 20:18 пожар локализовали на площади 225 квадратных метров.