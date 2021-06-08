Около 700 человек эвакуировали из ТРЦ в Хорошевском районе

Фото: телеграм-канал "ТРЦ ХОРОШО"

В Хорошевском районе столицы эвакуировали посетителей ТРЦ "Хорошо!" после сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного с угрозой взрыва ТРЦ "Хорошо!", расположенного на Хорошевском шоссе, 27. Работников и посетителей в целях безопасности эвакуируют. Всего вышли около 700 человек", – пояснил источник.

Уточняется, что на данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Проводится проверка.

25 мая неизвестный сообщил о "минировании" всех станций метрополитена, аэропортов, вокзалов и гостиницы "Космос" в Москве, после чего оперативники начали проверку социально значимых объектов.

